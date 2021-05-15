Şans Postası Tam kapanma sona eriyor, bayiler şans dağıtmak için geri sayımda

Tam kapanma sona eriyor, bayiler şans dağıtmak için geri sayımda

Şans Postası

Tam kapanma sona eriyor, bayiler şans dağıtmak için geri sayımda

Şans oyunları esnafı kısıtlamaların bitmesini dört gözle bekliyor. Milli Piyango bayileri, salgın riskinin azalmasıyla işlerin tekrar açılmasını umuyor. Yeniden canlanacak çarşılarda şansını deneyen oyunseverlere kavuşmak herkesin hayali.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 15:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye çok zor bir salgın dönemini geride bırakmaya hazırlanıyor. Vaka sayılarının azalması ve aşılamanın hızlanmasıyla kısıtlamaların artık gevşemesi bekleniyor. Milli Piyango bayileri de bir an evvel dükkanlarını tam olarak açıp, oyunseverlerle yeniden buluşmak için sabırsızlanıyor. Çünkü geride kalan kısıtlama dönemlerinde özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları şans oyunları sektörünü olumsuz etkiledi.

Bayiler yeniden belirli kurallara uyarak, müşterileri ile sosyal mesafelerini de koruyarak eski oyun cirolarına ulaşmak için gün sayıyor. Mayıs ayının da ortasını geride bıraktığımız şu günlerde güzel havalarla birlikte oyunseverler de yeniden bayiden oyun oynama keyfini yaşayacak.


İlgili Haberler
Milli Piyango oyunları bayisi Ramazan Üstün: İşlerimiz iyi kısıtlamalar bitince uçuşa geçerizMilli Piyango oyunları bayisi Serdar Acar: Salgın bitince ilgi daha çok artacak


İlgili Haberler
Süper Loto'dan Gaziemir'e 19 milyon 944 bin 580 TL'Kazananlar arttıkça bizim işler de artıyor'


İlgili Haberler
Kazı Kazan oyunlarından 'Süper 7' iki ayrı kentte yüzleri güldürdü


İlgili Haberler
61 yıllık bayiden esnaflık tüyoları: İkramiyeleri anında tahsil etmek çok önemli


BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kazanmak için önce oynamak şart! İşte şanslı kuponlar...