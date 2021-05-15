Tam kapanma sona eriyor, bayiler şans dağıtmak için geri sayımda

Türkiye çok zor bir salgın dönemini geride bırakmaya hazırlanıyor. Vaka sayılarının azalması ve aşılamanın hızlanmasıyla kısıtlamaların artık gevşemesi bekleniyor. Milli Piyango bayileri de bir an evvel dükkanlarını tam olarak açıp, oyunseverlerle yeniden buluşmak için sabırsızlanıyor. Çünkü geride kalan kısıtlama dönemlerinde özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları şans oyunları sektörünü olumsuz etkiledi.

Bayiler yeniden belirli kurallara uyarak, müşterileri ile sosyal mesafelerini de koruyarak eski oyun cirolarına ulaşmak için gün sayıyor. Mayıs ayının da ortasını geride bıraktığımız şu günlerde güzel havalarla birlikte oyunseverler de yeniden bayiden oyun oynama keyfini yaşayacak.

















İlgili Haberler 61 yıllık bayiden esnaflık tüyoları: İkramiyeleri anında tahsil etmek çok önemli



