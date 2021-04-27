Türkiye Tam kapanma sonrası izin belgesi isteyenler kaymakamlığa koştu!

Tam kapanma sonrası izin belgesi isteyenler kaymakamlığa koştu!

Türkiye

Tam kapanma sonrası izin belgesi isteyenler kaymakamlığa koştu!

Bakanları Kurulu kararı ile 17 günlük tam kapanmanın gelmesi ile vatandaşlar seyahat belgesi için kaymakamlıklara akın etti. Kaymakamlıklara gelen vatandaşlara görevliler e-Devlet’ten başvuru yapmalarını belirtti.

27 Nisan 2021, Salı 13:24 Son Güncelleme:
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında Perşembe akşamından itibaren geçerli 17 günlük 'Tam kapanma' nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasında izin almak isteyenler, kaymakamlıklara akın etti. Avcılar'daki kaymakamlığa bu amaçla gelenlere görevliler e-Devlet üzerinden başvuru yapmalarını önerdi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği açıklandı. Kısıtlama tarihlerinde yolculuk etmek isteyenlere Avcılar Kaymakamlığı'ndaki 'Açık Kapı' görevlileri yardımcı olmaya çalıştı.



İzin belgesi almak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerektiği belirtilirken genelgedeki hususlara ilişkin belgesi bulunanların e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulları'na iletmeleri istendi. Kaymakamlıkta görevli Kaan Pastutmaz, genelgede belirtilen hususları vatandaşlara tek tek anlattıklarını, başvuru yapmalarına yardımcı olduklarını söyledi.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA E-DEVLET - TIKLA

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