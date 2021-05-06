Tam kapanma uygulaması Türkiye genelinde devam ederken, 17 günlük kapanmanın uzatıIacağı iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Oktay, tam kapanmanın 1 hafta daha uzatılacağı iddialarıyla ilgili 'Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok.' dedi. Öte yandan Türkiye genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek tam kapanma tedbirleri devam ederken, Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan bayramı dönemi için yeni bir karar aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, canlı yayında katıldığı programda koronavirüsle mücadeleyle ilgili sorulara yanıt verdi. Oktay, tam kapanmanın bir hafta uzatılma ihtimaliyle ilgili de net konuştu.

Oktay'ın NTV canlı yayınında yaptığı açıklamanın satır başları şöyle:

"Kapanma süreci net ve şeffaf yürüttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler.

TAM KAPANMA 19 MAYIS'A UZAR MI?

Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti Türkiye'de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti. Hizmetler sektörü etkilendi.

Sanayi sektöründe Türkiye tarihinin en başarılı yılını kapatacağız. Burada hem toplumumuzun sağlığını korumak diğer yandan da bir yılı aşan kısıtlamalar döneminde hizmet sektöründeki esnafımızın biraz daha canlanmayı sağlarsak salgın yönetiminde daha ileri bir aşamaya gelmiş oluruz.

Öte yandan tam kapanma döneminde 11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan bayramı dönemi için yeni bir karar aldığı öğrenildi. 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı.

Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak. Aile Sağlığı Merkezlerinden aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrası erteleyebilecek. İsteyenler için de randevular hastanelere yönlendirilecek.

'İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR'

TRT Haber'in haberine göre, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" sayıldıkları hatırlatıldı.

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezlerinin talepleri doğrultusunda yeni karar alındı. Buna göre ilgili tarihlerde hizmet ihtiyacına göre TSM/İSM’lerde ilçe yöneticileri, Aile Sağlığı Merkezleri'nde ise aile hekimleri birimlerine kayıtlı nüfustaki kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek kendi planlamalarını yapacak.