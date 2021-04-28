Türkiye 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'da başlayacak olan ve 17 gün sürecek tam kapanmaya geçiyor. Tam kapanma öncesi İstanbul ve büyük kentlerden Bodrum'a adeta akın oldu. İşte haberin ayrıntıları...

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu.

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; açıklamanın ardından İstanbul ve büyük kentlerden Muğla'nın Bodrum ilçesine adeta akın oldu. Kapanma öncesi Bodrum'a giden vatandaşların araçları Bodrum trafiğini kilitledi. Uzun kuyruklar oluşturan araçlar nedeniyle trafik aksadı, Bodrum yolları araçlarla kaplandı.

TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL'DA KAÇIŞ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'dan şehir dışına gidecekler yola çıktı. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Çamlıca Gişeler ve sonrasında trafik yoğunluğu arttı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde de trafik artıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 09.30'da yüzde 54 olarak ölçüldü.



