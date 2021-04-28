Türkiye Tam kapanmada alkol satışıyla ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Tam kapanmada alkol satışıyla ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Türkiye

Tam kapanmada alkol satışıyla ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan 05.00 ile 17 Mayıs 05.00 arasında girilecek tam kapanmada alkol satışının yapılmayacak olmasıyla ilgili tartışmalara yanıt verdi. NTV yayınına katılan Bakan Soylu, İngiltere ve Fransa'yı örnek olarak göstererek, 17 günlük uygulamanın cumartesi pazar kısıtlamasından farkının olmadığını ifade etti.

28 Nisan 2021, Çarşamba 23:33 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuya ilişkin açıklamaları özetle şöyle:

Hiçbir artı kısıtlama söz konusu değil. Kurallar aynı süre uzun. Dünyada da birçok kısıtlama var. İnanın İngiltere'den Fransa'ya kadar birçok örnek var. Biz bunları değerlendirerek bütün adımları attık.

Alkol tartışmasından hiç rahatsız değilim. Geçmiş dönemde de yapıldı, öncesinde de yapıldı, şimdi de yapılıyor. Biz buradan sağlıklı çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım. Önemli olan bu.

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