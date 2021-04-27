Tam kapanmada alkol(içki) satışı yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan itibaren, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde “tam kapanmaya” geçildiğini açıkladı. Kapanma kararının ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan günlerde uygulanan alkol satışının yapılıp yapılamayacağı araştırılmaya başlandı.

ÖZEL MADDE YOK

Genelgede tekel bayilerine ve alkol satışına ilişkin özel bir madde bulunmazken, marketlere ilişkin şu ifadeler yer almıştı:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır."

HAFTA SONU SATIŞ YOK

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri içinde açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satışı yapılamayacak.