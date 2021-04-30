Tam kapanmada konut satışı yapılacak mı? İşte cevabı...
Yurt genelinde 17 günlük kısıtlama dün akşam itibarıyla başladı. 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanmada birçok sektör faaliyetlerine ara verirken tapu daireleri ise açık olacak ve konut satışları devam edecek.
30 Nisan 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Tapu daireleri tarafından sunulan hizmetlerden sadece randevusu olanlar yararlanabilecek ve randevusuz olan hiçbir işlem yapılmayacak” dedi.
RANDEVU ŞART
Tapu randevusu alan kişilerin cep telefonlarına gelen kısa mesaj bilgisi sayesinde sokağa çıkma yasağından o saatler arasında muaf tutulacağını aktaran Başaran, “Bu sayede işlemlerini yapabilmek adına tapu dairelerine gidebilecekler. Randevusu olmayan kişilerin hem tapu dairelerinde işlemleri yapılmayacak hem de güvenlik güçleri tarafından sokağa çıkma yasağı ihlali nedeni ile para cezası uygulanacak” diye konuştu.
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