Tam kapanmada markete ailecek gidilmesine izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası tam kapanma detaylarını açıkladı. 29 nisan saat 19:00'da başlayacak olan kısıtlama 17 Mayıs 05:00'da sona erecek. Kısıtlama süresi boyunca marketlerin çalışma saatleri ve günlerinde de değişiklik oldu. Öte yandan kısıtlama döneminde markete ailece giden ve kuralları ihlal edenler için de kötü haber genelgede yer aldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecine geçiliyor. Yeni dönemde market çalışma saatleri hafta içi ve cumartesi günleri saat 10:00 ile 17:00 arasında olacak. Öte yandan pazar günleri marketler kapalı olacak.

MARKETE GİDİŞLERE DÜZENLEME

81 il valiliğine gönderilen genelde tam kapanma sürecinde uygulanacak tedbirler yer aldı. Genelgede yer alan maddede, "Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi)" suistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacaktır" denildi.







