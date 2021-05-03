Koronavirüs vakalarının artması sonucu alınan tedbirler arasında olan sokağa çıkma yasağında PTT açık mı ve çalışıyor mu sorusu, vatandaşların çalışma saatlerini en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Tam kapanma kapsamında alınan karara göre, 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki PTT sokağa çıkma yasağında açık mı? İşte, tam kapanmada PTT çalışma saatleri…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA PTT AÇIK MI?

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri yasaktan muaf olacaktır.

TAM KAPANMADA PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam kapanma sürecine göre yapılan düzenlemeler ile PTT şubeleri bu süreçte hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecekler.

PTT genel müdürlükleri hafta içi ile aynı saatler arasında hizmet vermektedir. Dağıtım merkezleri ise Cumartesi günleri 08:30 ile 17:30 saatleri arasında müşterilerine hizmet verir. Genel müdürlüklerin çalışma saatleri illere göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı illerde bulunan PTT genel müdürlükleri yarım gün çalışma uygulamaktadır.