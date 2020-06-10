Tam kıvamında yoğurt çorbası tarifi

Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız yoğurt çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. oldukça lezzetli olan yoğurt çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer yoğurt çorbası tarifi arıyorsanız ve yoğurt çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "yoğurt çorbası tarifi, yoğurt çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Yoğurt çorbası tarifi

Yoğurt çorbası malzemeleri

4 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı yoğurt

3,5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Yoğurt çorbası üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yoğurt çorbası yapılışı

Orta boy bir tencerenin içerisine pirinçleri koyun. Üzerine suyu ilave edin. Kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Bir kabın içerisine yoğurt ve unu aktarın. Güzelce çırpın ve içerisinde unun topaklanmamasına dikkat edin. Ocağın üzerinde pişen pirinçlerin suyundan bir kepçe alıp yavaşça yoğurtlu karışıma ilave edip karıştırın. Ardından bu işlemi birkaç kepçe daha ilave ederek gerçekleştirin. Ocakta pişmekte olan pirinçlerin üzerine yoğurtlu karışımı çok dikkatli ve yavaş bir şekilde, incecik bir ip halinde dökerek bir yandan da karıştırın. Bu şekilde tüm yoğurdu ilave ettikten sonra kaynayana kadar güzelce karıştırın. Kıvamı size koyu gelirse bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Kaynadıktan sonra içerisine tuzunu ilave edin. Ayrı bir tavanın içerisinde tereyağını eritin ve üzerine kuru naneyi ekleyerek hafifçe yakın. Elde ettiğiniz bu sosu çorbanın üzerine gezdirin.



