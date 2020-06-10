Tam kıvamında yoğurt çorbası tarifi
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak ve size hastalıklara karşı korunmada yardımcı olacak yoğurt çorbası tarifi oldukça lezzetli bir tariftir. Evde yoğurt çorbası tarifini oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilir ve şık sunumlar eşliğinde servis edebilirsiniz. Eğer yoğurt çorbası nasıl yapılır merak ediyor yada yoğurt çorbası tarifi arıyorsanız "yoğurt çorbası tarifi, yoğurt çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
10 Haziran 2020, Çarşamba 18:17 Son Güncelleme:
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Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız yoğurt çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. oldukça lezzetli olan yoğurt çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer yoğurt çorbası tarifi arıyorsanız ve yoğurt çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "yoğurt çorbası tarifi, yoğurt çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Yoğurt çorbası tarifi
Yoğurt çorbası malzemeleri
- 4 yemek kaşığı pirinç
- 1 yemek kaşığı un
- 1,5 su bardağı yoğurt
- 3,5 su bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
Yoğurt çorbası üzeri için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
Orta boy bir tencerenin içerisine pirinçleri koyun. Üzerine suyu ilave edin. Kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Bir kabın içerisine yoğurt ve unu aktarın. Güzelce çırpın ve içerisinde unun topaklanmamasına dikkat edin. Ocağın üzerinde pişen pirinçlerin suyundan bir kepçe alıp yavaşça yoğurtlu karışıma ilave edip karıştırın. Ardından bu işlemi birkaç kepçe daha ilave ederek gerçekleştirin. Ocakta pişmekte olan pirinçlerin üzerine yoğurtlu karışımı çok dikkatli ve yavaş bir şekilde, incecik bir ip halinde dökerek bir yandan da karıştırın. Bu şekilde tüm yoğurdu ilave ettikten sonra kaynayana kadar güzelce karıştırın. Kıvamı size koyu gelirse bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Kaynadıktan sonra içerisine tuzunu ilave edin. Ayrı bir tavanın içerisinde tereyağını eritin ve üzerine kuru naneyi ekleyerek hafifçe yakın. Elde ettiğiniz bu sosu çorbanın üzerine gezdirin.