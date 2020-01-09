Tam yağlı süt içen çocuklarda obezite riski daha düşük

The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir makalede, yedi ülkede inek sütü içen çocuklar ile aşırı kilolu veya obez olma riski arasındaki ilişkiyi araştıran 28 çalışma analiz edildi. 1 ila 18 yaş arasındaki toplam 21 bin çocuğu kapsayan çalışmaların hiçbiri, az yağlı süt içen çocukların aşırı kilolu veya obez olma riskinin daha düşük olduğunu göstermedi. 28 çalışmanın 18'i tam yağlı süt içen çocukların aşırı kilolu veya obez olma olasılığının daha düşük olduğunu öne sürdü.

Bulgular, çocuklara obezite riskini azaltmak için iki yaşından başlayarak tam yağlı süt yerine az yağlı inek sütü tüketmelerini öneren Kanadalı ve uluslararası yönergeleri zor duruma düşürüyor.

St. Michael Hastanesi'nden doktor Jonathon Maguire "Bizim derlememizde, şu anda iki yaşında az yağlı süte geçme önerisini izleyen çocuklar, tam yağlı süt tüketenlerden daha zayıf değildi" dedi.

Doktor Maguire açıklamalarına şöyle devam etti:

"İncelediğimiz tüm çalışmalar gözlemsel çalışmalardı, yani tam yağlı sütün aşırı kilolu veya obezite riskine neden olup olmadığından emin olamayız. Tam yağlı süt, aşırı kilolu veya obezite riskini azaltan diğer faktörlerle ilişkili olabilir. Randomize kontrollü bir çalışma neden ve sonuç oluşturmaya yardımcı olacaktır, ancak literatürde hiçbiri bulunamamıştır."

Kaynak: sciencedaily