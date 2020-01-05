Tam yağlı süt içmek çocuklarda obezite riskini yüzde 40 azaltıyor

Kanadalı bilim insanları, tam yağlı sütün aşırı kilolu veya obez olma olasılığını azalttığını buldu.

Kanada'nın Toronto kentindeki St Michael's Unity Health Hastanesi'ndeki uzmanlar, iki yaşından sonra tam yağlı süt içmeye devam eden çocukların aşırı kilolu veya obez olma olasılığının yüzde 40 daha az olduğunu buldular.

Bilim insanları 7 farklı ülkede yürütülen, bir ila 18 yaş arası 21 bin çocuğu kapsayan 28 çalışmayı gözden geçirdi.

Çocuk doktoru Dr. Jonathon Maguire çalışma hakkında şunları söyledi: "Kanada ve ABD'deki çocukların çoğu günlük olarak inek sütü tüketiyor ve birçok çocuk için beslenmesinde yağın önemli bir katkısı var. Yaptığımız çalışmalarda, iki yaşında az yağlı süte geçen çocuklarda, tam yağlı süt tüketenlere oranla kilolarında bir azalma tespit edilemedi." dedi.

Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, yarım yağlı süt içen çocukların obez veya aşırı kilolu olma olasılığının daha düşük olduğunu göstermediğini ortaya koydu.

Bu arada, yapılan 28 çalışmanın 18'inde tam yağlı süt içenlerin yağlanma olasılığının ise düşük olduğu ortaya çıktı.