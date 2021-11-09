Tamamen elektrikli yarış uçağı ilk testleri başarıyla tamamladı

Araştırmacıların 2018’de başlattığı proje kapsamında havacılık sektöründe doğaya yapılan salınım azaltılmaya çalışılırken aynı zamanda elektrikli uçakların yarış teknolojisinde nasıl kullanılabileceğini de göstermek hedefleniyor. Proje için kullanılan ve aslında benzinle çalışan tek kişilik Cassutt III model uçak, tamamen elektrik gücüyle çalışacak şekilde değiştirildi. Uçağın iç donanımı da elektrikli motorla uygun şekilde çalışabilmesi için değiştirildi.

Proje lideri Profesör Michael Galea, uçağın tasarımında en zor kısmın; uçağın mevcut iskeletinin içerisine elektrikli motorları çalıştıracak bataryaları, kontrol ünitesi devrelerini ve ana güç kablolarını sığdırmak olduğunu belirtiyor. Galea aynı zamanda, havacılık sektöründe elektrik gücüne geçişin günden güne hızlandığını belirtirken bu alandaki teknolojinin en hızlı gelişen sektörler arasında yer aldığını söyledi.

Formula 1 kuralları çerçevesinde düzenlenen ve yalnızca elektrikli uçakların yarıştığı Air Race E şampiyonasının CEO’su Jeff Zaltman konu hakkında, “Nottingham Üniversitesi’ndeki ekip tarafından yürütülen bu harika çalışmalara şahit olmak gerçekten inanılmaz. Birlikte bu alanda çalışmaya devam ederek havacılık teknolojisini geliştirmeye devam edeceğiz. Bu proje için son derece büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerde yapılan testlerin başarıyla sonuçlanması da alternatif ulaşım sistemleri üzerindeki çalışmalarımız için büyük bir dönüm noktası oldu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ve gelecekte birlikte elde edeceğimiz diğer başarıları dört gözle bekliyorum” dedi.