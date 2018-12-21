Gömülü 20 yaş dişleri, ağız boşluğuna tam olarak sürememiş üçüncü büyük azı dişleridir. Çoğu insanda üst çenede iki, alt çenede iki olmak üzere dört tane 20 yaş dişi bulunur fakat bazı insanlarda dört taneden az bulunabileceği gibi hiç oluşmayabilir.

TAKİP EDİLMESİ ŞART!

Dişlerin dizili olduğu çene kemiğinde dişlerin ağız ortamına çıkmaları için yeterli yer bulunmaması, 20 yaş dişinin anormal bir konumda bulunması veya 20 yaş dişlerinin çevresinde bulunabilecek çenelere ait kist veya tümörlerin varlığı bu dişlerin kısmen veya tamamen gömülü kalmalarına sebep olabilir. 20 yaş dişleri kısmen veya tamamen gömülü kalabilir. Tamamen gömülü 20 yaş dişleri komşu dişlerde; çürük, diş eti iltihabı veya çevre dokularda kistik oluşumlara sebep olmadıkları sürece çekilmek durumunda değillerdir. Radyolojik ve klinik olarak takip edilmeleri yeterlidir.

KISMEN GÖMÜLÜ 20 YAŞ DİŞLERİNDE HAYATİ RİSK

Kısmen gömülü 20 yaş dişleri, ağız ortamına tamamen çıkamamış, üzerleri kısmen diş eti ile örtülü 20 yaş dişleridir. Üzerlerini kısmen örten diş eti nedeni ile gıda birikimine ve bakteri plağı oluşumuna uygun bir zemin hazırlayabilirler. Bu dişlerin, diş dizisinin en arka bölgesinde yer almaları hijyen gerekliliklerinin sağlanmasını da zorlaştırır. Tüm bu durumlar bir arada düşünüldüğünde bu dişler; çürüme veya üzerlerini örten diş etinde perikoronitis olarak adlandırılan ve genellikle tekrarlayan bir enfeksiyon tablosu olarak karşımıza çıkan bir klinik durum yaratma eğilimi gösterirler.

Bu enfeksiyon durumu; basit lokal bir enfeksiyon tablosu olarak kalabileceği gibi tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde hayati tehlike oluşturabilecek baş boyun apselerine neden olabilir. Bu sebeplerden ötürü çenelerimizde tamamen sürmeyi başaramamış 20 yaş dişlerinin gerekli klinik ve radyolojik muayene sonrasında uygun cerrahi yöntemler ile çekilmesi gerekir.

HER 20 YAŞ DİŞİ AMELİYATLA ALINMAZ

Her 20 yaş dişinin ameliyat ile alınması gibi bir kural yoktur. Klinik ve radyolojik muayeneler sonucunda, diş çekiminin hangi yöntemlerle yapılacağına diş hekiminin karar vermesi gerekir. Her 20 yaş dişinin, çekiminin zor olacağını düşünmek de yanlıştır. Çekilmesi düşünülen 20 yaş dişinin konumu, boyutları ve şekli; normal bir diş çekimi ya da ameliyatla dişin alınmasına karar verilmesini sağlar. 20 yaş dişlerinin çekimi, lokal olarak bölgenin uyuşturulması ile gerçekleştirilebileceği gibi hastaya yapılacak işlemin boyutu, hastanın genel sağlık durumu veya hastanın diş tedavilerinden korku durumuna göre bilinçli sedasyon ile veya genel anestezi altında bir anestezi doktoru eşliğinde yapılabilir.



