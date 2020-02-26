SGK'lı kişilerin tercih ettiği paket doğrultusunda kendilerine ve ailesine yaptıracağı tamamlayıcı sağlık sigortası oldukça avantajlı ve yararlı oluyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir ve tamamlayıcı sağlık sigortası avantajları nelerdir öğrenmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası kısaca tanımlamak gerekirse, SGK’lı kişilerin özel sağlık hizmetlerinden daha kapsamlı ve uygun fiyatlarla yararlanabilmesi için oluşturulan bir sağlık sigortasıdır. SGK'nın karşılamadığı veya ücret limitlerini aşan tedavi giderleri, tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde en avantajlı şekilde karşılanıyor. Bu açıdan devlet destekli bir sağlık sigortası olan tamamlayıcı sağlık sigortası, ayakta ve yatarak tedavi imkanları ile sağlık hizmetlerinden daha işlevsel bir şekilde yararlanmanıza olanak sağlıyor. Aynı zamanda uygun fiyatlarla ekonomik açıdan da bütçenize katkı sağlayan bir hizmet alabilmenize imkan sağlıyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortası dahilindeki hizmetler

Tamamlayıcı sağlık sigortası, yılda ortalama 10 kez -sigorta şirketine göre değişebilir- muayene olabilmenizi sağlar. Ufak hastalıklar için rutin kontrollerde ya da daha ağır hastalık kontrolleri için rahatlıkla muayene olabilirsiniz. Devamında ücretsiz olarak tahlil ve laboratuvar hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.

Yatarak tedavi imkanlarında da ameliyat, oda-yemek, refakatçi, ilaç tedavisi, yoğun bakım ve doktor takibi gibi hastanede yatarak alabileceğiniz sağlık hizmetleri de oldukça kapsamlıdır. Tüm bu tedavi masrafları, sigorta kapsamındadır. Cebinizden para çıkmadan sigorta şirketiniz masrafları karşılar ve hastaneye yatmanız gereken bir hastalığınız ortaya çıkarsa hem bütçenizi hem sağlığınız güvence altına olur.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının faydaları

SGK’nın belirli kısmını ödediği ama buna rağmen tedavi harcamalarının sınırı geçen tutarları, sigorta tarafından ödenerek hem ekonomik açıdan bütçenize yardımcı oluyor hem de sağlık hizmeti alırken kendinizi sınırlandırma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının avantajlardan bir diğeri ise ciddi sağlık problemlerinde kendini gösteriyor. Daha uzun ve ciddi bir tedavi süreci ile karşı karşıya kaldığınızda konaklama ve benzeri olan uygulamalar da sigorta tarafından karşılanıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası, sigorta şirketlerinin istediği prim ücretleri, sigorta yaptırmak isteyen kişilerin yaş grubu, sağlık durumu ve istediği güvencelerin limitlerine göre farklı şekillerde oluşturulma ve dilediğiniz gibi belirleme imkanını size sunuyor.