‘Tamamlayıcı Sağlık’ tüm sektöre deva oldu

Katılım Emeklilik’in 2020 yılı hedefleri Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek ve Katılım Emeklilik üst düzey yöneticilerinin katıldığı bir toplantı ile geçen hafta içinde kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıda sektörün son yıllardaki popüler ürünü tamamlayıcı sağlık sigortasının (TSS) önemini vurgulayan Sincek, TSS’nin sektörde ‘can kurtaran’ olduğunu söyledi. Sağlıkta kapsam alanının genişlediğini ve ekonomide toparlanma ile birlikte sektöre olan talebin de artacağını vurgulayan Sincek, “Sağlık sigortalarının büyümesine desteğimiz yeni markamız Katılım Sağlık ile 2020’de artarak devam edecek” dedi. Özel grup sağlık sigortasında (ÖSS) yaklaşık 20 bin kişilik bir grupla anlaşma yaptıklarını ifade eden Sincek, bu yıl Katılım Emeklilik’in TSS özelinde katılımcı sayısının ise 15-20 bin artmasını beklediklerini kaydetti. Sincek, kurumların bütçelerine göre ÖSS’den TSS’ye geçişlerin de söz konusu olabileceğini kaydetti.

Katılım sigortacılığı büyüyor

Türkiye’de katılım sigortacılığı hakkında görüşlerini açıklayan Sincek, şunları söyledi: “Katılım Sigortacılığı 2019’da yüzde 54 büyüyerek 3.5 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı. 2020 yılına da hızlı bir başlangıç yaparak büyüme ivmesini sürdürüyor. Biz de Katılım Emeklilik olarak yıl başından itibaren 2.4 milyar TL fon büyüklüğüne, 160 bin aktif sigorta sözleşmesine, 671 bin BES ve OKS sözleşmesine ulaştık” dedi.

Corona da önlemimizi aldık

Toplumda endişe kaynağı olan Corona Virüsü konusunda ülkemizde 1 vakanın tespit edildiğini hatırlatan Sincek, şirket olarak bu konuda gerekli önlemleri aldıklarını ve yurt dışı seyahatlere ara verdiklerini vurguladı.

Hisse fonları kazandırır

Toplantıda emeklilik fonları ile ilgili değerlendirmede bulunan Katılım Emeklilik Fon Yönetimi Müdürü Fatih Bozkurt ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimlerine başlamasının Türkiye’ye de olumlu yansıyacağını vurgulayarak, risk alma iştahı olan katılımcılara hisse ağırlıklı fonları önerdi. Bozkurt, portföylerinde hisse ağırlıklı olmak üzere altına da yatırım yapanların enflasyonun üzerinde reel getiri sağlama fırsatı yakaladığını söyledi.



