Tamer Karadağlı 10 yıl sonra sahnede

2009'dan bu yana tiyatrodan uzak olan Tamer Karadağlı 'İkinin Biri' oyunu ile sahnelere dönüyor

26 Şubat 2019, Salı 09:54 Son Güncelleme:
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Tamer Karadağlı 10 yıl sonra sahnede

Oyuncuya, Kanal D'de yayınlanan 'Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları Zeyno Günenç ve Volkan Severcan eşlik ediyor.

Tamer Karadağlı'yı bu rol için tebrik eden ilk kişi de dizide eşini oynayan Pınar Altuğ oldu. 

Projede İngiltere'deki çapkın bir bakan yardımcısını canlandıracak Tamer Karadağlı, ''Tiyatro bambaşka bir heyecan. Benim için her zaman yeri çok özel ve ayrı oldu. Yıllar sonra sahneye dönmenin mutluluğunu yaşıyorum'' dedi.

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