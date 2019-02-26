Tamer Karadağlı 10 yıl sonra sahnede

Oyuncuya, Kanal D'de yayınlanan 'Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları Zeyno Günenç ve Volkan Severcan eşlik ediyor.

Tamer Karadağlı'yı bu rol için tebrik eden ilk kişi de dizide eşini oynayan Pınar Altuğ oldu.

Projede İngiltere'deki çapkın bir bakan yardımcısını canlandıracak Tamer Karadağlı, ''Tiyatro bambaşka bir heyecan. Benim için her zaman yeri çok özel ve ayrı oldu. Yıllar sonra sahneye dönmenin mutluluğunu yaşıyorum'' dedi.