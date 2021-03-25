Magazin Tamer Karadağlı: Aşkta yaş farkı olmaz!

Tamer Karadağlı: Aşkta yaş farkı olmaz!

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Tamer Karadağlı: Aşkta yaş farkı olmaz!

Oyuncu Tamer Karadağlı’nın genç piyanist Iraz Yıldız’la ilişkisi doludizgin devam ediyor. Aralarındaki yaş farkından dolayı sık sık eleştirilen Karadağlı sessizliğini bozdu.

25 Mart 2021, Perşembe 10:15 Son Güncelleme:
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'Çocuklar Duymasın'ın 'Haluk'u Tamer Karadağlı, piyanist Iraz Yıldız'la ilişkisi hakkında yapılan eleştiriler nedeniyle yeni bir açıklama yaptı.

54 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle arasındaki 30 yaş farkı eleştirenlere şu cevabı verdi:

“Aşkta yaş farkı olmaz. Iraz 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim.”
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