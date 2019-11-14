Berk Suyabatmaz’dan eylül ayında boşanan Burcu Esmersoy, önceki gün Sapanca’daki Berceste Dinlenme Tesisleri’nde Tamer Karadağlı’yla görüntülendi.

'Köpek gibi çalışıyorum. Ben iş yapamayacak mıyım?'

İkilinin yan yana yürürken çekilmiş görüntülerinin “yeni aşk” iddiasıyla servis edilmesi, ünlü sunucuyu sinirlendirdi:

“Vedat Özdemiroğlu ve Tamer Abi’yle birlikte, Sinan Çetin’in Netflix için çektiği dizide rol almak üzere Afyon’a gittik. Çekimler gündüz yapıldı, iş bitince de prodüksiyonun arabasıyla İstanbul’a döndük. Sapanca’da benzin almak için mola verdik. Markete girdiğimizde çekilmiş o görüntüler. Köpek gibi çalışıyorum. Ben iş yapamayacak mıyım?”

'Yasak olan ne?'

Tamer Karadağlı da aşk haberlerine tepkili: “Suç işliyorlar. Bir kere ilişki olup olmadığını nereden biliyorlar? İkincisi bunun neresi yasak? Burcu Hanım da evli değil ben de, yasak olan ne? Sinirlenmiyorum ama haberlerin üslubuna takılabiliyorum. Burcu’yla güldük. Kaldı ki biz eski arkadaşız.”





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