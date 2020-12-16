Tamer Karadağlı, 'Savaşçı' dizisinde

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Haluk' karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, uzun bir aradan sonra ekrana dönüyor. 53 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'Savaşçı' dizisine katıldığını duyurdu.

'Göktürk Albay geliyor. Bekleyin'

Tamer Karadağlı, "Göktürk Albay geliyor. Bekleyin" notunu düştüğü paylaşım ile 20 binin üzerinde beğeni aldı.











