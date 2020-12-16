Magazin Tamer Karadağlı, 'Savaşçı' dizisinde

Tamer Karadağlı, 'Savaşçı' dizisinde

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Tamer Karadağlı, 'Savaşçı' dizisinde

FOX dizisi 'Savaşçı'ya flaş bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Tamer Karadağlı, 'Göktürk Albay' rolünü canlandıracak.

16 Aralık 2020, Çarşamba 10:31 Son Güncelleme:
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'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Haluk' karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, uzun bir aradan sonra ekrana dönüyor. 53 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'Savaşçı' dizisine katıldığını duyurdu.

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'Göktürk Albay geliyor. Bekleyin'

Tamer Karadağlı, "Göktürk Albay geliyor. Bekleyin" notunu düştüğü paylaşım ile 20 binin üzerinde beğeni aldı.

https://www.instagram.com/p/CI0pxszHC7Z/



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