Tamer Karadağlı ve Didem Ceran aşk yaşıyor
2007’de boşandığı Arzu Balkan’dan Zeynep adında bir kızı olan Tamer Karadağlı’nın kalbi uzun zamandır boştu. Oyuncu (53) sosyal medya fenomeni Didem Ceran (39) ile yeni bir aşka yelken açtı./Hakan Kırarslan
10 Ağustos 2020, Pazartesi 08:29 Son Güncelleme:
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Didem Ceran 2011’de Survivor’a katılıp ilk turda elenmişti. YouTube’da skandal videolarıyla da çok kez gündeme gelmişti. Çift önceki akşam Yeniköy’deki Gazebo’da yemek yedi.
'Beni neden çekiyorsunuz, ünlü değilim ki'
Sevgilisini kızı Zeynep ile tanıştıran Tamer Karadağlı çıkışta habercilerin sorularına cevap vermedi. Didem Ceran ise “Beni neden çekiyorsunuz, ünlü değilim ki” dedi.
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