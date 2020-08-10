Tamer Karadağlı ve Didem Ceran aşk yaşıyor

Didem Ceran 2011’de Survivor’a katılıp ilk turda elenmişti. YouTube’da skandal videolarıyla da çok kez gündeme gelmişti. Çift önceki akşam Yeniköy’deki Gazebo’da yemek yedi.

'Beni neden çekiyorsunuz, ünlü değilim ki'

Sevgilisini kızı Zeynep ile tanıştıran Tamer Karadağlı çıkışta habercilerin sorularına cevap vermedi. Didem Ceran ise “Beni neden çekiyorsunuz, ünlü değilim ki” dedi.





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