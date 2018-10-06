Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Tamer Karadağlı ile 1993-1999 yılları arasında yayınlanan Ferhunde Hanımlar dizisinde aynı seti paylaştığı Simge Selçuk’un yemeği 5 saat sürdü. Çıkışta Tamer Karadağlı ile muhabirler arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

'BEN SANA SEVGİLİNİ SORUYOR MUYUM?'

- Muhabir: İyi geceler Tamer bey, yeni bir birliktelik mi?

- Tamer Karadağlı: Ben sana sevgilini soruyor muyum?

- Muhabir: Öğrenmek istedik efendim.

- Tamer Karadağlı: Ben de senin sevgilini öğrenmek istiyorum.

- Muhabir: Şu an hayatımda kimse yok.

- Tamer Karadağlı: Ne zamandır yok?

- Muhabir: 2 senedir.

- Tamer Karadağlı: Neden, bir problemin mi var?

- Muhabir: Yok Allah’a şükür.

- Tamer Karadağlı: Niye 2 senedir hayatında kimse yok?

- Muhabir: Gece çalışıyorum...

- Tamer Karadağlı: Hee gündüz yok mu?

- Muhabir: Çalıştığımız için gündüz de yok.

TAMER İLK AŞKTI

Ferhunde Hanımlar dizisinde rol alan Tamer Karadağlı ile Simge Selçuk hakkında daha önce de aşk dedikoduları çıkmıştı. Simge Selçuk, yıllar önce verdiği röportajda, “Tamer benim tanıdığım ilk erkekti. Çok özeldi. İlk aşktı. Aşkımız 6 yıl sürdü. Benim babam gibi, ağabeyim gibi, sevgilim gibi, her şeyim gibi” demişti.

'KAÇ YAŞINDASIN SEN?'

Daha önce de Ozan Güven, muhabirlerle benzer bir diyalog yaşamıştı. Kendisine yöneltilen soruya 'Ben sana soruyor muyum? Kaç yaşındasın sen? Şimdi yazacaksınız içkiliydi bilmem ne!' diyerek cevap vermişti.

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