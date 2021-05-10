Tamer Karadağlı’nın Savaşçı dizisine vedası çok ağlatacak!

Dizinin yapımcı firması Limon Film, eksikler olsa da ekibi topladı ve kadronun kemik grubundan Sarp Levendoğlu, Murat Serezli’nin de olduğu isimlerin yanı sıra Tamer Karadağlı, Ediz Hun, Erkan Meriç, Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Serenay Aktaş gibi yeni isimler de dahil oldu.

Güçlü ve iddialı bir şekilde ekrana gelmeye başlayan dizinin 5. sezonu çok geç başlamış olsa da Cumartesi akşamları ekranda yerini aldı ve izleyiciyi yeni ve etkileyici sahnelerle tekrar kendisine çekti.

Reytingleri beklenenin altında kalsa da Savaşçı dizisinde aksiyon, görsel etkileyiciliği yüksek sahneler izleyenlerin beğenisini kazanmakta.

Dizide Albay Oktay Göktürk olarak yer alan Tamer Karadağlı’nın ise Savaşçı dizisine veda edeceği biliniyordu. Oyuncu, diziyle 6 bölümlük bir anlaşma yapmıştı zaten.

Karadağlı’nın veda sahnesi çekildi ve bu hafta ekrana gelecek. Dizinin bu sahnesinin, izleyenleri hayli etkileyecek ve ağlatacağı da Gazeteci Birsen Altuntaş’ın tv100’deki haberinde ortaya çıktı.

Uzun yıllar Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldıktan sonra, Savaşçı dizisinde bambaşka bir karaktere hayat veren Tamer Karadağlı, performansı ile izleyenlerin de övgü dolu yorumlarını almakta.

Karadağlı’nın, son bölüm çekimlerindeki oyunculuğu ise dizinin senaristlerinden Gül Güzelkaya’yı bile ağlatacak kadar yüksek bir performansta olduğu ifade ediliyor.

Savaşçı dizisine ağlatarak veda edeceği de bu bilgiden anlaşılmakta! Etkileyici ve üzücü bir veda bekliyor izleyenleri…

Bu arada Tamer Karadağlı’nın Savaşçı dizisinin ardından Netflix için çekilecek olan ve Taylan Biraderler’in yönetmenliğini yaptığı Andropoz adlı 6 bölümlük bir dizi için Marmaris’e çoktan gittiği de ifade ediliyor…







