Tamer Tuna, Bülent Korkmaz ve Stjepan Tomas'ın durduramadığı kötü gidişatı durdurmak için Antalyaspor'da paçaları sıvadı.

3 oyuncunun biletini kesen Tamer Tuna, "Antalyaspor olarak bulunduğumuz yerle alakalı, ilk yarı bitimiyle birlikte teknik adam değişikliği hepimizin adına üzüntü vericiydi. Ama neler yapabileceğimizi, kendi hedeflerimiz olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmediğini düşünerek, ikinci yarıya yeni bir sayfa açmış olduk. Umarım hepimize hayırlı olur. İyi bir sezon olacak, bunu biliyorum. Sezon bittiğinde hedeflediğimiz noktada olacağız. Bunları birlikte yol aldığımız zaman göreceğiz. Burada olmaktan çok mutluyum. Takımımıza da güvenimiz tam. Umarım hepimiz adına iyi bir sezon olacaktır" dedi.

"Kampta olmayacaklar"

Tamer Tuna, ayrılan oyuncularla ilgili "Takımdan ayrılan 3 oyuncu Gelson Dala, Aly Cissokho ve Tarık Çamdal. Bu kamp sürecinde açıkçası hem yönetimle hem de kendi aramızdaki görüşmelerde bu süreci değerlendiriyoruz. Transfer döneminin bitimine kadar oynayacağımız dört karşılaşma ile bu yolu alacağız. Neler olması gerektiğini biliyoruz.

Transferlerimiz olacak. Takıma katkı sağlayacak, net oyuncular olmak zorunda. Bu konuda çalışmalarımız var. Yönetimin benden önce çok ciddi çalışmaları var. Oyuncularla ilgili görüşmeler var. Bu oyuncuların da kamp döneminde aramıza katılacağını biliyorum" cümlelerini kullandı.