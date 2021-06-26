Türkiye Tamir için çıktıkları çatıdan düşen 2 komşu öldü

Tamir için çıktıkları çatıdan düşen 2 komşu öldü

Türkiye

Tamir için çıktıkları çatıdan düşen 2 komşu öldü

Samsun´da, tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından dengesini kaybederek beton zemine düşüp, ağır yaralanan Selahattin Akçan (54) ve komşusu Musa Kukul (35), hastanede hayatını kaybetti.

26 Haziran 2021, Cumartesi 23:02 Son Güncelleme:
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Olay, saat 17.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Akçan, evinin çatısını tamir etmek için komşusu Musa Kukul´dan yardım isteyerek çatıya çıktı. Çatıda çalışan Selahattin Akçan ve Musa Kukul, bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı fark eden aile bireyleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kanlar içinde kalıp ağır yalanan ve yerde hareketsiz yatan Akçan ve Kukul´u, ilk müdahalede bulunup, hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 2 komşu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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