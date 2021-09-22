Tamzara dokuması marka olma yolunda

Düzenleyen: Ömercan Altay

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 19. yüzyılda çoğu evde dokunan, Mısır, Suriye gibi Akdeniz ülkelerine satılan Tamzara dokuması, Şebinkarahisar Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğindeki projeyle markalaştırılacak.

Mustafa Kemal Atatürk imzalı kararnameyle 1937'de yöre halkına ekonomik gelir sağlanması amacıyla kooperatif kurularak üretimine başlanan ancak unutulmaya yüz tutan Tamzara dokuması, kadınların ellerinde canlandırılıyor.

Adını, tarihi Tamzara Mahallesi'nden alan, üretimi yıllar içinde zaman zaman kesintiye uğrayan dokuma, çeşitli kurumların çabalarıyla 2010 ve 2016'daki projelerle yeniden üretilmeye başlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumundan 2019'da "coğrafi işaret" tescili alan Tamzara dokumasının marka haline getirilerek pazarlanması ve kadın istihdamına katkı sağlanması amacıyla bu yıl "Kadınlar Dokuyor Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında dokuma, tanıtım ve pazarlama, kooperatifçilik, dijital pazarlama ve e-ticaret konularında eğitim verilecek 50 kadının, katma değerli ürünler üreten, ürünü markalaştıran, ayakları üzerinde durabilen ve istihdama katkı sağlayan kadın kooperatifi kurarak kendi işlerinin patronu olması sağlanacak.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine, kadınların ekonomik özgürlüğe kavuşmasını önemsediklerini söyledi.

Uygulamaya koydukları 18 aylık projeyle bir yandan kadınların ev ekonomilerine katkı sağladığını ifade eden Yılancı, diğer yandan da Tamzara dokumasının yaşatılmaya devam edildiğini kaydetti.

Yılancı, Tamzara dokumasıyla ilgili, ilk olarak 2010'da Avrupa Birliği destekli bir proje uygulandığını belirterek, son uygulanan DOKA destekli projeyle gelinen noktada da Tamzara dokumasıyla ilgili nihai hedefe ulaşmak üzere olduklarını aktardı.

(AA)