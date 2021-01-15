Projede gelinen noktayı dün online toplantıda anlatan TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projenin normal bütçesinden yüzde 45 daha düşük maliyetle hayata geçirildiğini belirterek, “TANAP'ta 2022 yılı gibi tam kapasiteye ulaştığımızda yıllık taşıma gelirimiz 1.5 milyar doları aşacak” dedi. TANAP’ın yıllık gaz taşıma kapasitesinin 16 milyar metreküp olduğunu belirten Düzyol, ilave yatırımlarla bu kapasitenin 31 milyar metreküpe kadar çıkarılabileceğini söyledi.

Avrupa'ya akış başladı

Yılda 16 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak olan TANAP, bu kapasitenin 6 milyar metreküpünü Türkiye’ye sevk edecek. 10 milyar metreküpü ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak. TANAP üzerinden Avrupa’ya ilk gaz akışı ise 31 Aralık 2020'de gerçekleşti. Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP), TANAP ve TAP’tan oluşan Güney Gaz Koridoru ile tarihte ilk defa Azerbaycan gazı Avrupa pazarına doğrudan iletiliyor ve bu da Türkiye üzerinden yürütülüyor.

Türkiye enerji güvenliğinde kilit konumda

Türkiye, topraklarından geçen boru hatları sayesinde Avrupa’nın enerji güvenliği konusunda kilit konumda bulunuyor. Türkiye’nin Gürcistan sınırından başlayarak Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı’na (TAP) bağlanan TANAP’tan akan gaza yoğun talep gösterildiğini belirten Saltuk Düzyol, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden 9 büyük alıcının olduğunu söyledi.





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