Türkiye Tandırda feci ölüm! Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Tandırda feci ölüm! Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Türkiye

Tandırda feci ölüm! Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Ardahan’ın Göle ilçesinde 3 çocuk annesi Fatma Sarıkaya (78) tandırda ekmek pişirirken alevlerin elbisesine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

01 Şubat 2022, Salı 01:34 Son Güncelleme:
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Olay, Göle ilçesine bağlı Köprülü Beldesi’nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Evindeki tandırda ekmek pişiren Fatma Sarıkaya’nın elbisesinae kıvılcım sıçradı.

Elbisesi bir anda alev içerisinde kalan Sarıkaya’nın çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan Fatma Sarıkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sarıkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ardahan Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

Doğuş Poyraz DURAK/GOLE (Ardahan), (DHA)

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