İstanbul'da yaşayan Batmanlı Koçer Demir, yöresel fırın olarak bilinen 2 tandırı şehirlerarası otobüsün bagaj bölümüne koyarak götürdü. Batman Şehirlerarası Otobüs Garı'ndan bir otobüsün bagajında orta boy 2 tandır götüren Demir, memleket ekmeğini özleyenlere ve ekmek fiyatından yakınanlara pratik çözüm bulduğunu söyledi. İki adet tandırın taşıma ücretine 80 TL ödeyen Demir, "İstanbul'da tandır ekmeği bulmakta güçlük çekiyorduk. Aldığım iki tandırı İstanbul'a otobüsle götürüyorum." dedi.

Batman'ın ücra mahallelerinde özel toprakla ve özveri ile yapılan tandırların adedini 350 liradan satın alan Demir, "Tandır ekmeği için Batman'a sipariş veriyorduk. Ancak pratik bir çözüm yolunu bulduk. Satın aldığım iki tandırı otobüsle İstanbul-Bağcılar'a götürüyorum. Orada artık tandır ekmeği yapıp, almak isteyenlere de vereceğim. Hem ucuz, hem de daha lezzetli ekmek yapacağız." diye konuştu.

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)