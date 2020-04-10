Magazin Tanem Sivar'ın market fotoğrafı tartışma yarattı

Tanem Sivar'ın market fotoğrafı tartışma yarattı

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Tanem Sivar'ın market fotoğrafı tartışma yarattı

Uzmanlar bu dönemde ayakkabıların kapı önünde bırakılmasını tavsiye ederken Tanem Sivar'ın markette çekindiği fotoğraf tepkilere neden oldu.

10 Nisan 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Tanem Sivar markette eşi Edhem Dirvana’nın çektiği bu kareyi Instagram’da paylaştı. Maske ve gözlük takarak kurallara uymuş, ‘Adaletin Bu Mu Dünya’ yazılı tişörtüyle pek havalı olmuştu. Ancak takipçiler ayakkabı altını pantolonuna sürtmesine takılıp “Eve mikrop taşımaktan korkmuyor musun?” diye yazdı. Tanem Sivar sonunda açıklama yapmak zorunda kaldı: “Ayakkabı ve pantolon kısmı kontrol altında.

NOT: Uzmanlar bu dönemde ayakkabıların kapı önünde çıkarılmasını tavsiye ediyor.

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