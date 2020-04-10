Tanem Sivar markette eşi Edhem Dirvana’nın çektiği bu kareyi Instagram’da paylaştı. Maske ve gözlük takarak kurallara uymuş, ‘Adaletin Bu Mu Dünya’ yazılı tişörtüyle pek havalı olmuştu. Ancak takipçiler ayakkabı altını pantolonuna sürtmesine takılıp “Eve mikrop taşımaktan korkmuyor musun?” diye yazdı. Tanem Sivar sonunda açıklama yapmak zorunda kaldı: “Ayakkabı ve pantolon kısmı kontrol altında.”

NOT: Uzmanlar bu dönemde ayakkabıların kapı önünde çıkarılmasını tavsiye ediyor.