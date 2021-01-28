Taner Çağlı Türklere özel İngilizce eğitim sistemi geliştirdi

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada Avrupa'daki 33 ülke "İngilizce yeterliliklerine göre" sıralandı. Türkiye; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde zorunlu olarak İngilizce öğretilmesine rağmen listenin sonunda yer aldı. Peki biz, İngilizce öğrenmekte neden sorun yaşıyoruz?

Ana dili Türkçe olan kişilere özel geliştirdiği "Kod Değiştirme Yöntemi" ile 10 yıl içinde binlerce kişinin ileri düzeyde İngilizce öğrenmesini sağlayan Taner Çağlı, Türklerin İngilizce öğrenmekte zorlanmasının nedenini şöyle açıklıyor: "Türkçe 'pratiklik' bakımından dünyanın en gelişmiş dili olsa da İngilizce gibi 'netlik' odaklı bir dile göre bazı handikaplara sahiptir. Türkçenin felsefesi bağlaçlı ve birleşik cümleler üzerine kurulu iken; İngilizler için güzel İngilizce basit ve net cümle kurmaktır. İngilizce öğrenmek isteyen bir Türk'ün önce bu engeli aşması gerekir. Bu engeli aşmamış, yani -1'den 0'a çıkmamış bir kimsenin mevcut İngilizcesi 'ezber' kökenli olacağından gelişime kapalıdır. Türkiye'de pek çok kişinin belli bir seviyeye geldikten sonra yerinde saymasının sebebi de budur” İfadelerini kullandı.