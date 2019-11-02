Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu objektiflerden kaçamadı

Mucize Doktor dizisinde Savant sendromlu Ali doktor karakterini canlandıran Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu objektiflere yakalandı.

Yeni dizisi sayesinde büyük bir hayran kitlesi edinen Taner Ölmez'in özel hayatı, sevgilisi olup olmadığı, kiminle aşk yaşadığı merak ediliyordu.

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan Taner Ölmez ve sevgilisi objektiflerden kaçamadı.

Ece Çeşmioğlu kimdir?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur ve İstanbulludur. Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, 2006 yılında "İki Aile" dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

Ece Çeşmioğlu ardından, "Firar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yazın Öyküsü", "Kalbim Yangın Yeri" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında "Yüz Yüze" dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, "Yuvamdaki Düşman" dizisinde Ceren karakterine hayat verdikten sonra son olarak "Söz" dizinde oynamıştır.