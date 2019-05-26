Tangöze çiftinin korunma talebine mahkemeden ret

Seçkin Piriler, geçen haftalarda eski eşi Kaan Tangöze tarafından tehdit ve darbedildiği iddiasıyla korunma talebinde bulunmuş, İstanbul Aile Mahkemesi’nden 3 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Bu defa Kaan Tangöze ile eşi Kıvılcım Ural, Seçkin Piriler’in kendilerine psikolojik şiddet uyguladığını ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ederek mahkemeye başvuruda bulundu.

Ancak İstanbul Aile Mahkemesi, çiftin korunma talebini ''Tangöze çiftinin talebi 6284 sayılı kanunu ihlal eden bir eylem değildir'' gerekçesiyle reddetti.