Tanı ve tedavi ücretleri belli oldu! Sağlık Bakanı Koca duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "SUT (Sağlık Uygulamaları Tebliği) güncellenip yayınlandı. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu." ifadelerini kullandı.
09 Şubat 2022, Çarşamba 21:55 Son Güncelleme:
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Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
SUT (Sağlık Uygulamaları Tebliği) güncellenip yayınlandı. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu. Sağlık sektörünü rahatlatacak bu önemli tebliğe verdikleri destek için Bakanlarımız Dr. Nurettin Nebati ve Prof. Dr. Vedat Bilgin’e teşekkür ederim.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1491474846127210497
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