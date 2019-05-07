Tanık olduğu cinayete kalbi dayanmadı!

Kastamonu'da İsmailbey Mahallesi’ndeki minibüs durağında 4 gün önce meydana gelen olayda, S.S. Öz Taşköprü Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı seçilen Nejdet Özsoy (50), minibüsü içerisinde durakta yolcu beklerken lise öğrencisi H.C.K.’nın silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan H.C.K ise yakalanarak tutuklandı.

Öldürülen Nejdet Özsoy

TANIK OLUNCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Durakta minübüslerin kalkışlarını düzenleyen ve cinayete tanık olan Recep Kuşçu da olay anında kalp krizi geçirdi. Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Kuşçu, dün hayatını kaybetti. Recep Kuşçu'nun cenazesi, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde toprağa verildi.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)