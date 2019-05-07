Tanık olduğu cinayete kalbi dayanmadı!
Kastamonu’da, 4 gün önce liseli H.C.K.'nın durakta yolcu bekleyen minibüs şoförü Nejdet Özsoy'u tabancayla vurarak öldürdüğü ana tanık olunca kalp krizi geçiren Recep Kuşçu (53), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Kastamonu'da İsmailbey Mahallesi’ndeki minibüs durağında 4 gün önce meydana gelen olayda, S.S. Öz Taşköprü Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı seçilen Nejdet Özsoy (50), minibüsü içerisinde durakta yolcu beklerken lise öğrencisi H.C.K.’nın silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan H.C.K ise yakalanarak tutuklandı.
Öldürülen Nejdet Özsoy
TANIK OLUNCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Durakta minübüslerin kalkışlarını düzenleyen ve cinayete tanık olan Recep Kuşçu da olay anında kalp krizi geçirdi. Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Kuşçu, dün hayatını kaybetti. Recep Kuşçu'nun cenazesi, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde toprağa verildi.
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)