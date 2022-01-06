İzmir'de 6 ay önce işyerinin önünde tanımadığı bir kişinin kezzaplı saldırısına uğrayan kuyumcu İsa Tatlı (48) saldırganın yakalanmasını istiyor.

Sabah'ın haberine göre, saldırgan yakalandığında olarak 'Ben sana ne yaptım?' diye soracağını anlatan Tatlı, "Neden yaptığını gerçekten merak ediyorum. Kimse ile bir düşmanlığım, husumetim yok. Bu kişi yüzüme kezzap attıktan sonra 5-6 metre ilerideki berber dükkânının önünden can havliyle bağırıp acı çekmemi, çırpınışımı izlemiş. Güvenlik kamera kayıtlarında bu var. İzmir Emniyet Müdürümüzü sayın Mehmet Şahne'ye sesleniyorum. Ne olur hayatımı mahveden bu saldırganı yakalayın. Bir gözümü kaybettim. Bu kişi yaptığının hesabını versin" diye konuştu.

Korkunç olay, geçtiğimiz 2 Temmuz'da Buca ilçesi Yiğitler Mahallesi Menderes Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanında sabah saat 08.20'de yaşandı. Saldırı sonrası soruşturma başlatan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin şapka ve medikal maske taktığını, olayın ardından ara sokakta üzerini değiştirdiğini belirledi.

GÖZÜNÜ KAYBETTİ, VÜCUDU YANDI

Aradan geçen 6 aylık sürede kimliği belirsiz saldırgan yakalanamadı. Uzun süre tedavi gören 30 yıllık kuyumcu esnafı 48 yaşındaki bekar İsa Tatlı, sol gözünü kaybetti, vücudunun birçok yerinde de yanıklar oluştu. Zanlının kezzapla saldırı anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Elindeki kezzapla kuyumcu dükkanına doğru yürüyen kişinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı kayıtlara geçti.

DÜKKANIMI KAPATMAK ZORUNDA KALDIM

Olayın ardından dükkanını kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Tatlı, "Bir gözümü kaybettim. Uzun tedavi sürecinin ardından dükkanımı kapatmak zorunda kaldım. İşimi yapamaz hale geldim. Psikolojim de bozuldu. Evimden bile korkarak çıkıyorum. Çünkü saldıran kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Tekrardan saldıracakmış gibi her an aklıma geliyor.

Can güvenliğim yok. Düşmanımın kim olduğunu bilmiyorum. Geceleri rüyama bile giriyor. Kabuslar görüyorum. 30 yıllık esnafım. Bugüne kadar ne komşu esnaf ile ne de bir müşterim ile bir kavgam sorunum olmadı. Zaten öyle bir düşmanım olsa polise ifademde söylerdim. Saldırganın yakalanmasını ben de istiyorum" diye konuştu.

"BEN SANA NE YAPTIM?' DİYE SORACAĞIM"

Yakalanması durumunda saldırgana ilk olarak 'Ben sana ne yaptım?' diye soracağını anlatan Tatlı, "Neden yaptığını gerçekten merak ediyorum. Kimse ile bir düşmanlığım, husumetim yok. Bu kişi yüzüme kezzap attıktan sonra 5-6 metre ilerideki berber dükkânının önünden can havliyle bağırıp acı çekmemi, çırpınışımı izlemiş. Güvenlik kamera kayıtlarında bu var. İzmir Emniyet Müdürümüzü sayın Mehmet Şahne'ye sesleniyorum. Ne olur hayatımı mahveden bu saldırganı yakalayın. Benim hayatımı mahvetti. Bir gözümü kaybettim. Bu kişi de yaptığının hesabını versin" diye konuştu.











