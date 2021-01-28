The Guardian'da yer alan habere göre, sosyal medya uygulamalarında fiziksel görünüşlerle dalga geçme ve ayıplama eğiliminin artması endişelere neden oldu. Kadın kullanıcıların kiminle konuşacağını seçtiği eşleşme uygulaması Bumble, artan bu eğilimle mücadele etmek için harekete geçti.

Bumble bir algoritma kullanarak aşağılayıcı, fiziksel özelliklerle dalga geçene, şişman, homofobik ve ırkçı kelimeleri tespit edecek. Moderatörler bu kelimeleri kullanan hesaplara bakarak yanlış kelime kullanımının devam edip etmediğini inceleyerek engelleme kararı verecek.

Moderatörler aynı zamanda yanlış kelimeleri kullanan kişilerin davranışlarını değiştirmek için gerekli yardımcı kaynaklar sunacak.











