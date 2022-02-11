Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren pop müziğinin sembol isimleri arasında yer alan, 1996 yılında 58 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Tanju Okan'ın oğlu ve tek çocuğuTansu Okan hayatını kaybetti.

Okan'ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi.

Fıtık ameliyatı olduğu belirtilen Okan'ın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi. Okan ayrıca bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Türk müziğinin ünlü yorumcusu, Tanju Okan'ın hayatı oğlu Tansu Okan'ın ölümünün ardından yeniden gündeme geldi. 1970'li yıllardan itibaren pop müziğin duayenleri arasına giren Tanju Okan 45'liklerle çok sayıda albüme imza attı. Müzisyenliğinin yanı sıra beyaz perdede yer alan alan Tanju Okan, ilk olarak 1964 yılında Cüppeli Gelin adlı filmde yer aldı. Aynı yıl Cüneyt Arkın ile oynadığı Fakir Bir Kız Sevdim filminde seslendirdiği "Deniz ve Mehtap" ile popülerliğini arttırdı.

"İlk emekli maaşını alacağı gün hayatını kaybetti"

Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan, Plak Ve Ben dergisine konuşmuştu. Okan, babasıyla ilişkilerini şöyle anlatmıştı:

"İlk emekli maaşı çıkmıştı. Takmıştı kafaya onu almam lazım diye. Bana ‘git al’ diye tutturmuştu. “Bana vermezler” diyordum ama dinletemedim. Fakat babamı o kadar çok seviyorlardı ki yanıma bir görevli verdiler. Görevli benimle eve gelecek, babamdan imzayı alınca verecekti. Eve geldiğimizde babam vefat etmişti. Ona bakan hanım bir anda kapıda beni durdurdu. Beni beklerken vefat etmiş. Emekli maaşını alamadı. Allah’tan o bankada çalışan görevli de gelmiş, birçok işi o halletti. Ben bir şey yapacak durumda değildim"

Önce siroz olan ardından kangren nedeniyle sol bacağı kesilen Tanju Okan’ın hastalığı sırasında hep yanında olan Tansu Okan sözlerine şöyle devam etti: “Çok özlemişiz birbirimizi. Bacağı kesilmişti ve devamlı ağrı yapıyordu. Hayranları dahil herkes masaj yapmak için kuyruğa girmişti. O benim yapmamı istiyordu."

Yorgunluktan bayılıyordum o hala benim yapmamı istiyordu. Meğerse birbirimize çok düşkünmüşüz de bunun farkında değilmişiz. Uzak olunca kızgınlıklar daha çok ortaya çıkıyor sevgiyi görememişiz. İyi ki gitmişim, iyi ki o 1,5 seneyi beraber geçirmişiz”

TANJU OKAN KİMDİR?

27 Ağustos 1938 tarihinde Tire'de doğan Tanju Okan, ilk önce 1961'de, Ankara'da profesyonel müzik hayatına başlasa da, bir yıl sonra İstanbul'a döndü. 1960'ların sonunda Türkiye'de plak yapmaya başlayan Fransız sanatçı Patricia Carli'nin dikkatini çeken sanatçı, Fransa'ya gidip Fransızca kayıtlar yaptı. Bu kayıtlardan ikisi (Le Sourire De Mon Amour ve S'il N'y Avait Que Toi Au Monde) 45'lik olarak Fransa'da yayınlandı. 1970 yılında Georges Moustaki’nin “Le Métèque” parçasını Şükran Akannaç ve Nino Varon'un yazdığı Türkçe sözlerde "Hasret" adıyla yorumladı. Bu plak Tanju Okan'ı geniş kitlelere tanıtan bir eser oldu. Bu kırkbeşliğin ikinci yüzündeki "Ah Bir Zengin Olsam" da benzer bir başarıyı yakaladı. 1972 yılında Tuğrul Dağcı'nın yazdığı "Koy Koy Koy" ve Güzin Gürman'ın yazdığı "Öyle Sarhoş Olsam Ki" kırkbeşlikleriyle şöhretini perçinledi.

Sanatçının 1970-1974 yılları arasında çıkardığı popüler şarkıların toplandığı Bütün Şarkılarım 1975'te piyasaya çıktı ve sanatçının ilk longplayi oldu. Aynı yıl çıkardığı ve düzenlemelerini Onno Tunç'un yaptığı iki kırkbeşlikteki şarkılar Tanju Okan'ın son hitleri oldu. Bunlardan Mehmet Yüzüak ve Rıfat Şanlıel bestesi olan "Kemancı", ötekisi ise Selami Şahin bestesi "Dostlarım"dı. "Benim en iyi dostum içkim, sigaram" sözleri ile bilinen "Dostlarım" şarkısını Tanju Okan, Selami Şahin'den özel olarak yapmasını istemişti. Aynı yıl Tanju Okan, "Kadınım" şarkısına ilham veren Zerrin Erdoğa ile evlenerek ikinci kez nikâh masasına oturmuş oldu. Bu evlilik 14 ay sürdü.

Okan, 1980'de son longplay'i olan ve Kent firmasından çıkan Yorgunum albümünü yayınlayarak 1980'lere giriş yaptı. Orijinal şarkılardan oluşan bu albümden sonra birkaç kez televizyon programlarına çıktıktan sonra arabeskin daha fazla ilgi görmeye başlamasıyla Urla'ya çekilen Okan, uzun süre yeni eserler üretmedi. 1990'ların başında Türk pop müziğinin tekrar ana akıma yerleşmesi ile müziğe geri dönen Okan, 1991'de uzun süreli bir sessizlikten sonra Emre Plak etiketi ile Kadınım / İyi Düşün albümünü çıkardı. Bu albümü bir sene sonra Nokta Müzik'ten çıkan Yıllar Sonra - Kırlangıç albümü izledi. 1995'te Marş Müzik'ten çıkan İşte Tanju Okan 95 son albümü oldu.

1990'lı yılların ortalarında Tanju Okan'a siroz teşhisi konuldu. 1995 yılının Aralık ayının sonlarına doğru kangren olma tehlikesi yaşayan sanatçının sol bacağı diz üzerinden kesildi. Yeni yılı hastanede geçiren sanatçı, Ocak ayının başında taburcu oldu. 26 Ocak 1996'da son kez sahne alan sanatçı, Urla'da düzenlenen bir gecede seyircilerin isteği üzerine "Kadınım" şarkısını söyledi.

15 Nisan 1996'da Kültür Bakanlığı ve POPSAV, sanatçı için özel bir gece düzenledi ve Sezen Aksu, Barış Manço ve Cem Karaca gibi isimler Okan için sahne aldı. Bu konserden kısa bir süre sonra, 23 Mayıs 1996'da Tanju Okan hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine Urla'daki İskele Kabristanı'na gömüldü. Bu ilçede bir Tanju Okan Parkı ve Tanju Okan Heykeli bulunmaktadır. 1997'de 3. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde kazandığı Yekta Okur özel ödülünü adına oğlu aldı



