Tankurt Manas: İdo Tatlıses rap müzikte çok başarılı

İdo Tatlıses ve Tankurt Manas, önümüzdeki aylarda sürpriz bir proje ile bir araya geleceklerini söyledi. Tatlıses, "Birlikte güzel ve eğlenceli bir şarkı yaptık. Nasip olursa nisan ayının sonuna doğru yeni şarkımız çıkmış olacak. Biraz rap ağırlıklı bir şarkı hazırladık" açıklamasında bulundu.

'ŞARKIYI HARİKA SÖYLEDİ'

İdo'nun rap müzikteki performansıyla ilgili olarak Manas, "İdo'nun tarzı pop değil de rap diyebilirsiniz. Harika okudu ve söyledi şarkıyı. İdo gerçekten rap müzik konusunda ne kadar başarılı olabileceğini bu şarkıda müzikseverlere de gösterecek" dedi.

Düğün tarihiyle ilgili de açıklama yapan Tatlıses, "Malum zor bir sürecin içerisindeyiz. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde mayıs ayı gibi düğünümüzü yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kulandı.

İlgili Haberler Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'ten flaş evlilik kararı



