Tankurt Manas yeni teklisi KGY'yi çıkardı Türkçe sözlü rap müziğe kazandırdığı şarkılarla yükselişini her geçen gün sürdüren Tankurt Manas, beklenen teklisi “KGY” ile dinleyiciyle buluşuyor. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü “Bilinçaltı” albümünün izleri silinmeyen Tankurt Manas, “Akbabalar” ve “Beni 1 Salın” single çalışmalarının ardından KGY ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Altyapısı tamamen Tanerman’a ait olan “KGY” (Kurşun Gibi Yağar) şarkısının kaydı Stüdyo BK’da alınırken mix ve masteringi ise Buğra Kunt imzası taşıyor.