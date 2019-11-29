Tankurt Manas yeni teklisi KGY'yi çıkardı
Türkçe sözlü rap müziğe kazandırdığı şarkılarla yükselişini her geçen gün sürdüren Tankurt Manas, beklenen teklisi “KGY” ile dinleyiciyle buluşuyor. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü “Bilinçaltı” albümünün izleri silinmeyen Tankurt Manas, “Akbabalar” ve “Beni 1 Salın” single çalışmalarının ardından KGY ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Altyapısı tamamen Tanerman’a ait olan “KGY” (Kurşun Gibi Yağar) şarkısının kaydı Stüdyo BK’da alınırken mix ve masteringi ise Buğra Kunt imzası taşıyor.
Hiphop camiası dışından farklı müzisyenlerle birlikte yeni projelerde de yer alan Tankurt Manas, şarkıyla birlikte kısa süre içerisinde Grogi ve Ceg gibi isimlerle beraber kaydettiği yeni bir projenin de müjdesini veriyor. Bugün tüm dijital platformlarda yerini alan “KGY”’nin klibinin yönetmen koltuğunda Aşkın İbik otururken, görüntü yönetmenliğini de Emre Bicil üstleniyor. “KGY”nin klibi Basemode Records Youtube kanalında yayında.