Ürdün’de Ölüdeniz olarak da anılan Lut Gölü yakınındaki antik kent Tall el-Hammam’da yapılan kazılarda dış yüzeyi sıcaktan kabarcıklar oluşup camlaşmış kerpiç parçaları, kısmen erimiş yapı malzemeleri, yüksek ısıya maruz kaldığı için turuncuya dönen bir kafatası bulundu. Araştırmayı yapan James Kennett, olaya 2 bin dereceyi aşan bir ısının neden olduğunu, bunun da ancak atmosferde meydana gelen bir meteor patlaması sonucu yaşanabileceğini belirtildi.

"KÜKÜRT YAĞDI"

Bu durum Tall el-Hammam’ın kutsal kitaplarda bahsedilen Sodom kenti olabileceği iddialarına yol açtı. Kutsal kitaplara göre; Tanrı, halkın günahları nedeniyle Lut kavmini yok etmek için Sodom ve Gomora kentlerini yerle bir etmişti. İncil’de olay “Rab, Sodom ve Gomora’nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı. Bu kentleri, bütün ovayı, oradaki insanların hepsini ve bütün bitkileri yok etti” şeklinde tarif ediliyordu. James Kennett “Sodom için anlatılanlar, Tall el- Hammam’da yaşananlarla birebir örtüşüyor” dedi.

TUNGUSKA’ DAN DAHA ŞİDDETLİ

Rusya Sibirya’daki Tunguska’da 1908’de gökyüzünde çok büyük bir patlama meydana gelmişti. Şiddeti 12 megaton olarak tahmin edilen patlama nedeniyle ormanın çok büyük bir bölümü bir anda küle dönmüştü. Patlamanın, atmosfere giren bir meteorun yere düşmeden infilak etmesi sonucu olduğu tahmin ediliyor. Olayın yaşandığı yerde, üzerinden 113 yıl geçmesine rağmen halen ağaç yetişmiyor. Uzmanlar, Tall el-Hammam’da yaşanan patlamanın Tunguska’dakinden daha şiddetli olduğunu öne sürüyor.

İngiliz ressam John Martin, Sodom’un yok oluşunu böyle resmetmişti.