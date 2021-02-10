Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu? Salı akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan fenomen dizi Masumlar Apartmanı dün akşam yayınlanan bölüm ile yine gündem oldu. Yayınlandığı her hafta zirvede yer alan dizi sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında olmayı başarırken Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakteri bir anda izleyicinin gönlünde taht kurdu. Peki Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?
10 Şubat 2021, Çarşamba 19:50 Son Güncelleme:
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TRT 1’in Salı akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı’nda yer yerinden oynadı. Dün akşam yayınlanan bölüm finalinde Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye ilk defa dışarı çıkmak üzere hazırlandı. Tansel Öngel'in hayat verdiği Naci ile yıllar sonra baş başa dışarı çıkma hevesiyle kapıda bekleyen Safiye'yi kötü bir sürpriz bekliyordu. Dizinin bölüm finalinde Tansel Öngel yere yığılmış halde ekrana gelirken Tansel Öngel'in ölüp ölmediği diziye devam edip etmeyeceği araştırılıyor.
Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Naci'yi canlandıran Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı sık sık gündeme geliyor. Gelen iddialar arasında oyuncunun dizi ile 13 bölümlük bir anlaşmasının olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili dizinin oyuncuları ya da dizinin yapımından henüz net bir açıklama gelmedi.
Tansel Öngel kimdir?
Tansel Öngel, 24 Eylül 1976'da doğdu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.
Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.
Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan
Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert
Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi
Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti
Geniş Aile (2010) : Cihangir (KonukOyuncu)
Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali
Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın
Elveda Derken (2007) : Kerim
Adak (2006) : Zeynel
Güz Yangını (2005) : Kerem
Kaybolan Yıllar (2006) -konuk oyuncu
Avrupa Yakası (2005) : Demir
Uy Başuma Gelenler (2004) : (Volkan)
Bizim Köyün Şarkısı (2018)
Babamın Kanatları (2016) - Resul
Son Mektup / Film (2015) : Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı
Mucize (2014) - Cemilo
Dekupe(Kısa Film) (2011) - Serkan
Kısmet(Kısa Film) (2004) - Kadir