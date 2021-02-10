Magazin Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

Magazin

Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu? Salı akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan fenomen dizi Masumlar Apartmanı dün akşam yayınlanan bölüm ile yine gündem oldu. Yayınlandığı her hafta zirvede yer alan dizi sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında olmayı başarırken Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakteri bir anda izleyicinin gönlünde taht kurdu. Peki Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?

10 Şubat 2021, Çarşamba 19:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TRT 1’in Salı akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı’nda yer yerinden oynadı. Dün akşam yayınlanan bölüm finalinde Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye ilk defa dışarı çıkmak üzere hazırlandı. Tansel Öngel'in hayat verdiği Naci ile yıllar sonra baş başa dışarı çıkma hevesiyle kapıda bekleyen Safiye'yi kötü bir sürpriz bekliyordu. Dizinin bölüm finalinde Tansel Öngel yere yığılmış halde ekrana gelirken Tansel Öngel'in ölüp ölmediği diziye devam edip etmeyeceği araştırılıyor.

Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

Masumlar Apartmanı Naci'yi canlandıran Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı sık sık gündeme geliyor. Gelen iddialar arasında oyuncunun dizi ile 13 bölümlük bir anlaşmasının olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili dizinin oyuncuları ya da dizinin yapımından henüz net bir açıklama gelmedi.

Tansel Öngel kimdir?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976'da doğdu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan

Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert

Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi

Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) : Cihangir (KonukOyuncu)

Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın

Elveda Derken (2007) : Kerim

Adak (2006) : Zeynel

Güz Yangını (2005) : Kerem

Kaybolan Yıllar (2006) -konuk oyuncu

Avrupa Yakası (2005) : Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) : (Volkan)

Bizim Köyün Şarkısı (2018)

Babamın Kanatları (2016) - Resul

Son Mektup / Film (2015) : Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

Mucize (2014) - Cemilo

Dekupe(Kısa Film) (2011) - Serkan

Kısmet(Kısa Film) (2004) - Kadir

Yazarlarımızdan
Bekir Saçar
Doğum gününde tüm aile toplandı
Bekir Saçar
Filiz Özkol
Aşk aştır, gerisi teferruat
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Setlerde spazm
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Hocamdı, kocam olmak istiyor
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Suna Akyıldız
Özcan'ın yaptığı kadına şiddet
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Kariyer mi cinsellik mi?
Gökçen Erdoğan
Şirin Sever
‘27 gündür hiç dayak yemedim…’
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Emir Tarık Tekin
Funda Duru
Hande Kazanova
8 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
8 Şubat haftasına astrolojik bakış
Öner Döşer
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aras Bulut İynemli ve Miray Daner kuzen çıktı