TRT 1’in Salı akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı’nda yer yerinden oynadı. Dün akşam yayınlanan bölüm finalinde Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye ilk defa dışarı çıkmak üzere hazırlandı. Tansel Öngel'in hayat verdiği Naci ile yıllar sonra baş başa dışarı çıkma hevesiyle kapıda bekleyen Safiye'yi kötü bir sürpriz bekliyordu. Dizinin bölüm finalinde Tansel Öngel yere yığılmış halde ekrana gelirken Tansel Öngel'in ölüp ölmediği diziye devam edip etmeyeceği araştırılıyor.

Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

Masumlar Apartmanı Naci'yi canlandıran Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı sık sık gündeme geliyor. Gelen iddialar arasında oyuncunun dizi ile 13 bölümlük bir anlaşmasının olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili dizinin oyuncuları ya da dizinin yapımından henüz net bir açıklama gelmedi.

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976'da doğdu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan

Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert

Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi

Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) : Cihangir (KonukOyuncu)

Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın

Elveda Derken (2007) : Kerim

Adak (2006) : Zeynel

Güz Yangını (2005) : Kerem

Kaybolan Yıllar (2006) -konuk oyuncu

Avrupa Yakası (2005) : Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) : (Volkan)

Bizim Köyün Şarkısı (2018)

Babamın Kanatları (2016) - Resul

Son Mektup / Film (2015) : Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

Mucize (2014) - Cemilo

Dekupe(Kısa Film) (2011) - Serkan

Kısmet(Kısa Film) (2004) - Kadir