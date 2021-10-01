Tansiyon yükseldi! Diagne ile Saliba kafa kafaya geldi

Temsilcimiz Galatasaray, Marsilya'dan aldığı 1 puanla lider dönerken maçın son anlarında sinirler bir hayli gerildi. Müsabakanın uzatma anlarında Mbaye Diagne ile Marsilyalı futbolcu Saliba arasında bir pozisyon sonrasında tartışma çıktı.

Saliba, Senegalli golcünün üzerine yürürken Diagne'nin karşılık vermesiyle saha bir anda karıştı.

İki takım futbolcularının araya girmesiyle tartışma daha fazla büyümeden önlenirken iki futbolcu da sarı kartla cezalandırıldı.



