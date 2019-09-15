Tansiyonu çıkınca mahsur kaldı imdadına jandarma yetişti Bursa İl Jandarma Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yürüyüşte tansiyonu çıkınca fenalaşarak mahsur kalan genci kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kurtarılan genç hastanede tedavi altına alındı