Tansu Çiller balmumu müzesinde
Türkiye’nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller dünyaca ünlü liderlere, sanatçılara ve tarihe geçen kahramanlara yer veren balmumu müzesi ‘Madame Tussauds’nun, İstanbul’daki merkezinde yer aldı
Çiller heykelini görmeye henüz gitmedi. 56 yıllık eşi Özer Çiller ise müzeye gidip mumya ile poz verdi. Benzerlikten çok etkilendiğini söyledi.
UĞURLU ELBİSEYİ GÖNDERDİ
● Londra’daki Merlin Magic Making Stüdyo’da 4 ayda yapılan heykelin maliyeti yaklaşık 250 bin dolar.
● Tansu Çiller, 1993’te parti genel başkanı seçildiğinde giydiği ‘Uğurlu’ dediği kıyafetini heykele giydirilmesi için bağışladı.
● Figür için 20 kişi çalıştı, 150 kilo balmumu kullanıldı, yalnızca gözleri boyamak 15 saat aldı.
● Bu çalışma için binlerce fotoğraf ve yüzlerce video tarandı.
Özer Çiler eşi Tansu Çiler'in balmumu heykelinin yanında poz verdi.
Tansu Çiller, Başkanlık döneminde giyim tarzıyla çok konuşulurdu.
POSTA/Müge Dağıstanlı