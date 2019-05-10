Tansu Çiller balmumu müzesinde

Çiller heykelini görmeye henüz gitmedi. 56 yıllık eşi Özer Çiller ise müzeye gidip mumya ile poz verdi. Benzerlikten çok etkilendiğini söyledi.

UĞURLU ELBİSEYİ GÖNDERDİ

● Londra’daki Merlin Magic Making Stüdyo’da 4 ayda yapılan heykelin maliyeti yaklaşık 250 bin dolar.

● Tansu Çiller, 1993’te parti genel başkanı seçildiğinde giydiği ‘Uğurlu’ dediği kıyafetini heykele giydirilmesi için bağışladı.

● Figür için 20 kişi çalıştı, 150 kilo balmumu kullanıldı, yalnızca gözleri boyamak 15 saat aldı.

● Bu çalışma için binlerce fotoğraf ve yüzlerce video tarandı.

Özer Çiler eşi Tansu Çiler'in balmumu heykelinin yanında poz verdi.

Tansu Çiller, Başkanlık döneminde giyim tarzıyla çok konuşulurdu.

POSTA/Müge Dağıstanlı