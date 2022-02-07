İYİ Parti’li Koray Aydın'ın “Erdoğan, Çiller’e parti kurdurmaya çalışıyor” iddiasına Tansu Çiller'den yanıt geldi. Çiller, “Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim bu aşamada siyasi parti kurmak gibi bir kararım yok. Bu tür haberlerin amacı başka ve gerçekle bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’li Koray Aydın, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çiller’e parti kurdurmaya çalıştığını iddia etmişti. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Çiller'in söz konusu iddiaya verdiği yanıtı aktardı.

Selvi'nin yazısı şöyle:

Koray Aydın’ın iddiasının birkaç açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Biri Tansu Çiller’in bir parti kurmaya çalışması, diğeri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çiller’e parti kurdurmaya çalıştığı iddiası. Erdoğan’ın, İYİ Parti’nin önünü kesmek için Çiller’e parti kurdurmaya çalıştığı iddiası ise işin siyasi hedefini göstermesi açısından üzerinde durulmayı hak ediyor. Çiller’in açıklamalarını ayrıntılı olarak vereceğim ama önce açıklamanın flaş unsurlarını paylaşayım.

TANSU HANIM'A SORDUM: PARTİ KURACAK MISINIZ?

Tansu Hanım’a önce “Parti kuracak mısınız?” diye sordum. Çok net konuştu. “Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim bu aşamada siyasi parti kurmak gibi bir kararım yok. Bu tür haberlerin amacı başka ve gerçekle bir ilgisi yok” dedi.

HABERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM

Koray Aydın’ın iddiasının merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu için Çiller’e, Erdoğan’la böyle bir temasının olup olmadığını sordum. “Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konularda en ufak bir temasım olmamıştır. Aramızda tek bir kelime dahi geçmemiştir. Ben bu haberleri görünce şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da şaşırdığını düşünüyorum” karşılığını verdi.

ŞU ANDA VURGUSU

Tansu Hanım’ı başbakanlığı sırasında ve 28 Şubat’ın çetin günlerinde takip etmiş bir gazeteciyim. O nedenle sohbet ederken, “Şu anda parti kurmak gibi bir kararım yok” sözleri dikkatimi çekti. Ülke sorunlarını yakından takip ettiğini anlattı, Türkiye’ye yönelik bir tehdit hissettiğinde buna ilgisiz kalamayacağını ifade etti. Ama şu anda siyasi parti kurmak gibi bir çalışmanın içinde olmadığının altını çizdi.

"HER SEÇİM ÖNCESİNDE BU TÜR TALEPLER OLMUŞTUR"

3 Kasım 2002 seçimlerinde DYP küçük bir farkla barajın altında kalınca Tansu Çiller siyasete veda etti. Ancak gelişmeleri takip etmeye devam etti. Ülke sorunlarından kopmadı. Ama Çiller’in aktif siyasete dönmesi için talepler devam etmiş. İşte sözleri:

“Ben ayrıldıktan sonraki süreçlerde aktif siyasete dönmem için çok teklifler oldu. Her seçim öncesinde bu tür talepler arttı. Olağanüstü kongreyi toplayalım, diye öneriler getirildi. Bu talepler hep oldu. Ancak makamlar, sandalyeler, koltuklar benim gerimde kaldı. Ben bu ülkenin ve İslam dünyasının demokrasi standardı daha yüksek bir süreçle gelen ilk kadın başbakanı oldum. Ben bir sandalye için, koltuk için siyasete girmem. Türkiye açısından bir ihtiyaç var mı, ona bakarım. Bir de ‘Ben bu ihtiyaca cevap verebilir miyim?’ diye değerlendiririm. Hep bu ilkeyle hareket ettim. Her seçim öncesinde bu tür talepler olmuştur. Ama ben bu ilke doğrultusunda bakmaya devam ettim. Aktif siyasete dönmedim.”

ŞAŞIRMIŞ

O nedenle Tansu Hanım, kendisinin yeni parti kurmaya karar verdiği yönündeki haberlere şaşırmış. “Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim duruşum devam ediyor. Bugün için öyle bir kararım söz konusu değil” diyor.

SİYASETE HANGİ ŞARTLA DÖNER?

Çiller, DYP Genel Başkanlığı’ndan ayrıldı. Ama siyasetle bağını tamamen kopardı mı? Ya da aktif siyasete dönmek istese ne için döner? Çiller’e sordum. “Benim siyasetten kopmam mümkün değil. Siyasetin tek kapısı vardır. Siyasete girilir ama çıkılmaz. Ama benim siyasetim Türkiye siyasetidir. Milletimin ve ülkemin ihtiyacıdır. Ben ülkemin tek bir çakıltaşını vermem düşüncesiyle hareket eden birisiyim. Türkiye’nin tek bir çakıltaşını tehlikede görürsem harekete geçer, mücadelemi yaparım. Ama öyle bir noktada değilim” yanıtını verdi.

"YARATILMAK İSTENEN ALGININ GERÇEKLE BİR İLGİSİ YOKTUR"

Telefonu kapatmadan önceki son sözleri de “Benim için parti kurmak gibi bir kararım söz konusu değil. Benim böyle aktif bir çalışmam yok. Ama her seçim öncesi böyle bir süreç yaşanır. Bu tür talepler olur. Ama benim parti kurmak gibi bir kararım yok. Dolayısıyla parti kuracağıma dair yaratılmak istenen algının gerçekle bir ilgisi yok” oldu. Çiller cephesinde durum bu.







