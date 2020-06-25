Tanzanit taşı nedir? Tanzanit taşı fiyatıyla da dikkat çekiyor

İçerisinde kalsiyum, alüminyum, silisyum, oksiyen, hidrojen, demir, magnezyum, manganez, krom, titanyum, sodyum, vandayum, stronsiyum ve su bulunan taş, dünyanın en değerlileri arasında yer alan tanzanit taşı bir anda merak konusu oldu. Tanzanit taşı kadar tanzanit taşı değeri de aranmaya başlandı.

Tanzanyalı madenci Saniniu Laizer, geçen hafta ülkenin kuzeyinde bulunan ve değerli taş kaçakçılığına karşı sıkı bir şekilde korunan bir madende, ülke tarihinin en büyük iki tanzanit taşını çıkardı. Laizer’ın bulduğu taşlar yaklaşık bir önkol boyutunda olurken, biri 5.8 diğeri ise 9.2 kilogram olarak ölçüldü. Değerli taşları Maden Bakanlığına satan Laizer, karşılığında aldığı 7.74 milyar Tanzanya Şilini (yaklaşık 22 milyon 975 bin TL) ile bir gecede ‘zengin’ oldu.

Bu haberin ardından tanzanit taşı ile ilgili aramalar hız kazandı.

Tanzanit taşı nedir? Tanzanit taşının değeri

Tanzanit taşı aslında mavi zoisittir. Tanzanit, az miktarda vanadyumun neden olduğu mineral zoisitin mavi ve mor çeşididir. Epidot mineral grubuna ait olan tanzanit sadece Tanzanya'da, Mererani Tepeleri yakınındaki çok küçük bir maden alanında bulunur.

Tanzanit taşı 1967 yılında Tanzanya'da keşfedildi. Taşın içerisinde kalsiyum, alüminyum, silisyum, oksiyen, hidrojen ile az miktarda demir, magnezyum, manganez, krom, titanyum, sodyum, vandayum, stronsiyum ve su bulunuyor.

Tanzanit taşının değeri büyüklüğüyle eşdeğer. Tanzanit taşının büyüklüğüne göre değeri de yükseliyor.

Sadece Tanzanya'da bulunan tanzanit taşının 20 yıl içerisinde tükeneceği düşünülüyor.

Dünyanın en değerli taşları arasında gösterilen beyaz tanzanit taşı parlak ışıkta mavi ile mor renge dönüşebiliyor.