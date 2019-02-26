Tanzimlerde bakliyat yüzde 40 ucuza satılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan tanzim satış noktalarında bakliyat satışları bugün başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sebzeden sonra halk sebze tanzim satış noktalarında bakliyat ve elma satışı da yapacak.

TMO'DAN ALINACAK

İstanbul ile eş zamanlı olarak Ankara'daki tanzim satış noktalarında domates, salatalık, soğan, patates, kabak, biber ve patlıcandan sonra nohut, yeşil mercimek ve pirinç gibi bakliyat çeşitleri de yer alacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) temin edilecek bakliyat ürünlerinde, nohut ve mercimek 2'şer kilogramlık, pirinç ise 5 kilogramlık paketler halinde satışa sunulacak. İlk kez satış noktalarındaki tezgâhlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak.

TOPTANCIDAN UYGUN

Tanzim satış noktalarında satışa sunulacak ürünler marketlerin kendi markalarıyla paketlediği ürünlere göre yaklaşık yüzde 40, toptan fiyatlara göre ise nohutta yüzde 30, yeşil mercimekte ise yüzde 20 daha ucuz olacak. 8-9 milimetrelik nohudun kilosu tanzimde 5.50 TL'den satılırken, marketlerde 7.25 TL, toptancılarda ise 8 TL. Tanzimde 4.50 TL'den satılan yeşil mercimeğin kilosu ise toptancılarda 5 ila 6 TL arasında değişirken, marketlerde 5.75 ila 6.45 TL arasında. Tanzimde 6 TL'den satılan Osmancık pirinç ise markette en ucuz 7.45 TL. (Sabah)

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son dönemdeki gelişmelere ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

İşte Pakdemirli'nin açıklamaları:

-Tanzim satışlarla Türkiye çapında yüzde 40-50 arasıda fiyat düşüşü yaşandı. Amaç hasıl oldu.

-Türkiye'deki sera alanını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.

-Geçen yıl Avrupa'da patatesin tonu 20 euroya kadar düştü. Bugün 360 euro seviyesinde.

-Tanzim satışta nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız.

-Resmin büyüğüne bakmazsak kendimize haksızlık etmiş oluruz.

-Eskiye oranla çok daha fazla çalışmamız gerekiyor.

-Üretimimizi yüzde 50 oranında artırmamız gerekiyor.

-Hal Yasası'nda dünyanın çeşitli örnekleri inceleniyor. Mesela Belçika'da anlık borsa işlemi yapılıyor, 400'e yakın ürün var. Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir çalışma düzenliyoruz.

-Üretici ve tüketici birbirine yaklaşacak. Aradaki bu kadar sayıdaki aracıdan kurtulmuş olacağız.

-Piyasanın yüzde 3'üyle 5'iyle piyasayı bir haftada olması gereken yere getirdik.

-Hal Yasası'na süper anlam yüklemeyelim. Hal Yasası gelince tüm sorunlar çözülecek değil. Ürün ve tüketiciyi yanyana getirecek programlar da yapılması lazım. Zincir mağazaların yüzde 60-70 seviyesinde hakimiyeti var ve hale uğramıyorlar.

-Perakende Yasası da çıkacak ve o yasanın da Hal Yasası'yla birlikte ele alınması gerekiyor.