Tapo renkli akıllı ampulünü Türkiye’de satışa sundu

Tapo L530E, çeşitli parlaklık ve renk seviyeleri sunan akıllı bir ampul. Edison vidalı (L530E) veya bayonet (L530B) bağlantılı olmak üzere iki farklı tipte gelebiliyor. Türkiye’de ise en yaygın ev tipi taban olan E27 vidalı taban satılıyor. Diğer durumlarda her iki ampul de aynı. Gücü ve tonu manuel veya direkt otomatik olarak programlar oluşturmak için Tapo uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu ampul mevcut Wi-Fi ağınıza bağlanıyor, böylece özel bir başlangıç ​​kitine ihtiyacınız yok.

L530E'yi takmak, kelimenin tam anlamıyla eski ampulünüzü söküp yenisiyle değiştirmek kadar basit. Armatüre ampulü takın, ampul Tapo uygulamasına bağlanmaya hazır olduğunda üç kez yanıp sönecek. Bir sonraki iş, henüz bir hesabınız yoksa, bir TP-Link hesabına kaydolmak. Uygulamanın planlanmış eylemler için uygun gün doğumu ve gün batımı saatlerini alabilmesi için konum izinlerine de onay vermeniz gerekiyor. Eve geldiğinizde ışığı yakmak gibi konumunuza bağlı olarak Tapo cihazları için tetikleyici otomatik eylemler burada ne yazık ki yok.

Tapo uygulamasında artı işaretine tıklamak, yeni cihazları kategoriye göre aramanıza olanak tanıyor. İşlemi takip edin ve ampul Tapo uygulamasının ön sayfasında kullanıma hazır olarak görünüyor. Tapo uygulamasını çalıştırdıktan sonra küçük güç simgesinden ampulü açıp kapatabilirsiniz. Uygulama içinde önceden ayarlanmış birkaç renkten birine dokunabilir veya parlaklığını değiştirmek için büyük ampul simgesi üzerinde yukarı ve aşağı kaydırabilirsiniz. Değişiklikler genellikle anlık gerçekleşiyor. Bazen komut ve eylem arasında bir saniye kadar gecikme yaşadık. Nanoleaf Essentials serisine güç sağlayan Thread gibi özel bir akıllı ev protokolü yerine Wi-Fi kullanmanın dezavantajı bu aslında.

Ampulün tonunu daha hassas bir şekilde kontrol etmek için, iki kez dokunarak ön ayarlardan birini düzenlemeniz gerekiyor. Ampulün ayrıca, sabahları düşük parlaklıkta açılmasını, akşamları kendi kendini karartmasını veya rastgele açma/kapama periyotları ayarlamanızı sağlayan zamanlama özellikleri var. Işığı rastgele değiştirmek için Uzakta Modu da programlayabilirsiniz. Ayrıntılar sayfasını yukarı kaydırdığınızda, ampulün ne kadar süredir çalıştığına ve ne kadar enerji kullandığına ilişkin kullanışlı bir tablo da var.

Tapo L530E, Amazon Alexa ve Google Asistan desteğiyle birlikte geliyor. Ancak daha geniş bağlantı, IFTTT desteği, Apple HomeKit veya SmartThings entegrasyonu burada yok. Daha da önemlisi, özel kablosuz ışık anahtarları veya kontroller de burada yok. Bu nedenle ampulü açmak/kapatmak veya parlaklığı ve rengi ayarlamak için sesinizi veya uygulamayı kullanmanız gerekiyor. Bu, Wi-Fi ampullerde yaygın bir kısıtlama. Tamamen akıllı olmak istiyorsanız, Philips Hue serisi var ama Tapo’ya göre daha pahalı.

Renk seçeneklerinin çoğu canlı ve parlak olsa da, ampulün sarı çıktısı bazen yeşile dönük olabiliyor. Philips Hue ile karşılaştırırsak Hue ampuller renk üretimi konusunda biraz daha iyi diyebiliriz. Normal ampul kullanımı için, L530E, geleneksel 60W ampul ile yaklaşık aynı parlaklığa sahip 806 lümen çıkışı sağlayabilir. Bu, odaların en büyüğü dışındaki herkes için yeterince parlak olan Philips Hue ampullerle aynı. Kısacası Tapo L530E, basit ve verimli bir akıllı ampul isteyenler için iyi bir seçim olabilir.



