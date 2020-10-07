Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 87 sözleşmeli personel alıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 10 adet Sözleşmeli Büro Personeli, 77 adet Sözleşmeli Tekniker pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve özlük hakları döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak. İlana son başvuru tarihi 19.10.2020 olarak açıklandı.

Başvurular 12/10/2020 - 19/10/2020 tarihleri arasında (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.